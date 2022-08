NHL-stjernen Kirill Kaprizov har flyktet fra Russland til USA

Kaprizovs klubb Minnesota Wild, hans agent og russiske advokater klarte å ordne spillerens flukt ut av Russland i forrige uke bak i kulissene slik at han kunne forlate landet via Tyrkia. På bildet jubler Mats Zuccarello sammen med Kirill Kaprizov. Foto: Jim Mone, AP / NTB

Den russiske NHL-stjernen Kirill Kaprizov har kommet seg til USA via Tyrkia.

Mats Zuccarellos lagkamerat i Minnesota Wild, stjernespilleren Kirill Kaprizov, er trygg og i god behold i USA, ifølge flere NHL-kilder via The Athletic.

Han forlot Russland sent i forrige uke via Tyrkia, ankom New York i helgen og skal etter planen fly til Minnesota tirsdag, skriver avisen.

Falske anklager



Kaprizov fikk problemer med det russiske militæret tidligere på sommeren. Det ble reist mistanker i russiske medier om at Kaprizov i 2017 hadde kjøpt et falskt militærkort som tillot ham å unngå å utføre sin militære tjeneste. Unntaket som tillot Kaprizov fritak, ville ha gått ut i slutten av juli.

Disse påstandene har vist seg å være falske, ifølge The Athletic. Kaprizov studerer ved det russiske akademiet for nasjonal økonomi og offentlig administrasjon, noe som er den sannsynlige grunnen til at ishockeyspilleren har fått en benådning fra hæren.

Visumproblemer

Kaprizovs klubb Minnesota Wild, hans agent og russiske advokater klarte å ordne spillerens flukt ut av Russland i forrige uke bak i kulissene slik at han kunne forlate landet via Tyrkia.

Russeren har hatt ferie siden midten av mai etter at Minnesota Wild tapte mot St.Louis Blues i sluttspillet i NHL.

Allerede for noen uker siden prøvde han å reise tilbake til Nord-Amerika via Dubai. På det tidspunktet mislyktes reisen fordi Kaprizov ikke hadde et gyldig visum for å komme inn i USA.