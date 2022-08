Bekreftet: Dansk spiss klar for Rosenborg

NTB

Den danske angrepsspilleren Casper Tengstedt er klar for Rosenborg. Han kommer fra danske Horsens.

RBK bekrefter signeringen på sine nettsider mandag ettermiddag. Adressa meldte tidligere mandag at Tengstedt var på «Brakka» for å fullføre overgangen.

22-åringen kommer fra Horsens i øverste divisjon i Danmark. Laget rykket opp til Superligaen før denne sesongen, og Tengstedt noterte seg for 14 fulltreffere i opprykkssesongen.

– Det ble Rosenborg fordi det er en stor klubb. Jeg synes det er et godt skritt i min karriere å komme opp hit for å spille for det beste, om ikke et av de beste lagene, i Norge. Det gjorde at det var et enkelt valg å velge Rosenborg, sier Tengstedt til rbk.no.

– Jeg tror jeg passer veldig godt inn. Jeg har spilt 3-5-2 lenge nå, og det har vist seg å være et system som passer meg fint. Jeg gleder meg til å være en del av det her oppe i Rosenborg, sammen med mange dyktige spillere, fortsetter han.

Dansken har tidligere vært en del av akademiet til Midtjylland og har også gått gradene på U-landslagene til Danmark. Han har vært en del av U21-landslaget det siste året.

– Rosenborg har gjennom lengre tid vist seriøs interesse, og vi har forhandlet oss frem til en økonomisk avtale vi kan være fornøyde med, sier Horsens-sportssjef Niels Erik Søndergård til klubbens nettsider.

Søndag spilte Horsens 0-0 mot Aalborg, hvor Tengstedt spilte hele kampen. Det ble det siste oppgjøret for Horsens før overgangen til Rosenborg.