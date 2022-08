Englands EM-helter hyllet av folkehav i London

Feststemte engelske supportere møtte opp på Trafalgar Square for å klappe for sine helter. Foto: James Manning / PA via AP / NTB

NTB

De engelske fotballkvinnene ble møtt av tusenvis av fans på Trafalgar Square i London dagen etter landets første EM-tittel.

– Jeg er sannsynligvis den eneste som ikke er fyllesyk i London i dag, for jeg drikker ikke. Det er fantastisk her, og stemningen er utrolig, sa Londons ordfører Sadiq Khan til Sky Sports.

– Disse kvinnene er utrolige. Datteren min ertet meg i går: «Hvis du vil ha suksess og ting gjort, overlat det til kvinnene», sa Khan.

Senere var det ordføreren selv som «varmet opp» publikum.

– Vi har ropt i flere tiår om at fotballen må komme hjem. Disse kvinnene har brakt det hjem! sa Khan og forlot podiet.

England vant søndagens EM-finale 2-1 over Tyskland foran 87.192 tilskuere på Wembley. Chloe Kelly scoret det avgjørende målet i 2. ekstraomgang. Ella Toone scoret Englands første mål. For første gang siden 1966 vant et engelsk seniorlandslag et sluttspill.

Trener Sarina Wiegman og resten av laget ankom scenen. Wiegman svarte kort at hun følte seg «ganske bra» dagen etter triumfen til enorm applaus fra de omkring 7000 frammøtte.

Flere av spillerne ble intervjuet, og Toone var i det lekne humøret da hun ble spurt om scoringen sin. Tonne lobbet England i føringen på lekkert vis, som England-kaptein Harry Kane hyllet på Twitter.

– Jeg lærte ham det, sa Toone til latter fra tusener av fans.

Deretter ble EM-pokalen løftet nok en gang før Neil Diamonds klassiker «Sweet Caroline» ble spilt av som den også ble på Wembley søndag.