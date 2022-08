Klæbos skade verre enn antatt – må trene alternativt i ukevis

NTB

Johannes Høsflot Klæbo har pådratt seg en strekk eller en belastningsskade øverst i hamstringen som kan sette ham ut av spill i flere måneder.

Det bekrefter landslagslege Ove Feragen overfor Adresseavisen. Klæbo har gitt legen tillatelse til å svare på spørsmål om hans skadesituasjon.

– Han fikk en føling for tre-fire uker siden. Det ble tatt MR-bilder for rundt to uker siden, og skaden ble dermed utredet. Vi fikk bekreftet at det er en strekk eller en belastningsskade øverst i hamstringen, som er lokalisert i setet, sier Feragen.

– En sånn skade tar litt tid. Erfaringsmessig antar vi at det tar alt fra seks til tolv uker fra skaden oppstår til den er helt leget, fortsetter han.

Klæbo fikk en føling på trening for noen uker siden og justerte treningsplanene for ikke å provosere skaden.

Byåsen-løperen skal i utgangspunktet ta del av landslagets samling i Steinkjer i midten av august og Toppidrettsveka mot slutten av måneden. Planen videre er å reise til Park City, USA, hvor han skal være fire uker i høyden.

Feragen sier det er usikkert om skistjernen må droppe noe eller endre på planene.

– Hele helseteamet er tett på og følger situasjonen. Vi evaluerer uke for uke med tanke på hva som er fornuftig.