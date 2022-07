Zachariassen matchvinner for Ferencváros

Kristoffer Zachariassen i aksjon i mesterligakvalifisering for Ferencváros mot Slovan Bratislava. Søndag ble han matchvinner i den ungarske serieåpningen. Foto: Szilard Koszticsak, MTI via AP / NTB

NTB

Kristoffer Zachariassen ble matchvinner på overtid da tittelforsvarer Ferencváros slo Puskas Akademia i den ungarske serieåpningen i fotball søndag.

Nordmannen ble byttet inn i det 70. minutt. I fjerde tilleggsminutt nikket han inn målet som ga klubben en god start på seriesesongen.

Tokmac Nguen startet også på benken for Ferencváros, som stilte med et lag preget av at viktige mesterligakvalifiseringskamper venter. Han ble byttet inn i det 57. minutt.

Puskas Akaedmia hadde en stor sjanse til å ta ledelsen i det 77. minutt, men Artem Favorovs straffespark traff tverrliggeren.

Onsdag spiller Ferencváros borte mot Qarabag fra Aserbajdsjan i 3. runde i mesterligakvalifiseringen.