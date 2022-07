England ble europamester for første gang – slo Tyskland 2-1

Chloe Kelly jubler etter å ha scoret Englands vinnermål i EM-finalen mot Tyskland. Foto: Rui Vieira, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

For første gang siden 1966 har et engelsk seniorlandslag vunnet et sluttspill. Kvinnene slo Tyskland 2-1 i EM-finalen på et fullsatt Wembley.