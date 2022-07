Delaveris blir i KFUM ut sesongen

Filip Delaveris (i midten) i aksjon for KFUM Oslo mot Ranheim. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Filip Delaveris (21) fortsetter utlånet i KFUM Oslo. Han skulle egentlig tilbake til Brann 1. august.

Kantspilleren blir i hovedstadsklubben ut årets sesong. Han sluttet seg til KFUM-stallen i mai.

– Jeg ønsket å forlenge fordi jeg trives veldig godt. I tillegg til trivsel får jeg rikelig med spilletid, noe som jeg setter veldig høyt, sier Delaveris i en uttalelse.

KFUM-trener Jørgen Isnes sier til Discovery at 21-åringen har vist fram «det vi håpet på».

– Det er en spiller som passer godt inn i måten vi ønsker å se ut på for øyeblikket. Målpoengene hans tilsier at dette er riktig for spilleren og oss, utdyper Isnes.

Søndag ble det også kjent at Fredrik Brustad har spilt sin siste KFUM-kamp. En hofteskade gjør at han legger opp.