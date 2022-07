Uefa-presidenten med klar melding til Norden: – Blir tøft for neste EM-vert

NTB

Norge håper å få arrangere fotball-EM for kvinner i 2025 på deling med nordiske naboer. Sluttspillsuksessen i England kan ha gjort nåløyet trangere.

Sommerens europamesterskap er for lengst blitt kvinnefotballens best besøkte. Over doblet så mange har møtt opp enn da det ble satt tilskuerrekord i 2017.

Søndagens finale på Wembley er utsolgt. Det er ventet at 87.000 kommer for å se England mot Tyskland. Det vil ta EM-totalen opp i snaut 575.000 publikummere.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) vil bygge videre på folkefesten.

– Lista er satt veldig høyt, og dette blir tøft for neste EM-vert (å følge opp). Vi vet ikke hvem det blir, men det blir ikke lett å slå disse tallene. Vi må alle jobbe i den retningen, sier Uefa-president Aleksander Ceferin, ifølge Fotbollskanalen.

Norge har sammen med Finland, Sverige og Danmark sendt inn en foreløpig søknad om 2025-mesterskapet. Det legges opp til tre gruppekamper og én kvartfinale på Ullevaal stadion i Oslo.

I tillegg er det planlagt tre kamper på Lerkendal i Trondheim.

Ni arrangørbyer er pekt ut i de fire landene. Et sluttspill i Norden vil trolig gi finale på Friends Arena utenfor Stockholm. Den kan huse 50.000 tilskuere.

Fristen for en endelig søknad er 12. oktober. Uefa velger EM-verten to måneder senere.

Norge har tidligere arrangert kvinne-EM i fotball i 1987 (med norsk finaleseier) og 1997. Siste gang var det i samarbeid med Sverige. Begge ganger var finalen på Ullevaal stadion.

I 1987 var det fire lag i sluttspillet, ti år senere åtte. Siden 2017 har EM omfattet 16 lag.