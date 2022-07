Dette skriver engelske aviser om Haaland: – En debut til å grave ned

NTB

Manchester Citys Erling Braut Haaland tapte både kampen og spissduellen i Community Shield-oppgjøret mot Liverpool. Han får blandet omtale i engelske medier.

Avisene er opptatt av duellen mellom nordmannen og Liverpools Darwin Nuñez. Begge ble hentet til nye klubber i sommer.

Sistnevnte scorer skyhøyt på spillerbørsene etter sitt sterke innhopp med scoring. For Haaland ble fasiten annerledes. Han bommet på en kjempesjanse like før slutt i 1-3-tapet.

Dette er Haaland-dommen i noen sentrale aviser:

Manchester Evening News : Middels. Fikk ikke så mye å jobbe med. Er ikke helt på samme bølgelengde som Kevin de Bruyne. Viste potensial som åpenbart er skyhøyt.

Haaland endte med fem poeng på spillerbørsen. De beste på City-laget oppnådde sju.

The Guardian: For Haaland ble det en debut ikke bare til å glemme, men til å rive i filler, brenne og grave ned i hagen. Har en spiller noen gang under Pep Guardiola fått spille en hel kamp og bare hatt sju pasninger totalt? Haaland kommer åpenbart til å trenge tid (for å komme inn i Citys spill).

Daily Mail : Er trolig frustrert etter å ha misbrukt to store sjanser. Imponerte med fysikk og bevegelse. 6,5 på spillerbørsen.

The Sun : Nuñez får inn det første slaget i duellen med Haaland. Haaland hadde bare åtte ballberøringer i første omgang. Det summerte opp hans mangel på bidrag.

Daily Express : Vist fin bevegelighet uten ball, men fikk lite ball å jobbe med. Misset en kjempemulighet i siste minutt. Fire på spillerbørsen mot Nuñez' åtte.