Mer motgang for Dennis Hauger: – Det må snu før eller senere

NTB

Dennis Hauger fikk ny motgang i lørdagens Formel 2-sprintløp i Budapest. Han ble kjørt av banen allerede etter noen hundre meter av første runde.

Han hadde tredje beste startspor etter 8.-plassen i fredagens kvalifisering, men han fikk hjulspinn i starten og ble passert av flere biler. Det bidro til at det ble veldig trangt inn i første sving, og nordmannens bil ble sneiet på høyre side av en konkurrent. Det var nok til å miste veigrepet, og han skled ut av banen og ble stående mens konkurrentene kjørte videre.

– Det er tungt nå, men jeg kan ikke sette meg ned. Jeg må bare kjempe på. Det må snu før eller senere, sa Hauger i en kommentar formidlet gjennom hans manager Harald Huysman.

To av de tre første i Formel 2-sammendraget var involvert da Hauger røk ut av løpet.

– (Logan) Sargeant og (Felipe) Drugovich traff hverandre, og frontfenderen til Sargeant traff Dennis. Det er utrolig kjipt etter at han hadde et godt utgangspunkt, sa nordmannens far Tom Erik Hauger til Viaplay.

– Dennis er god til å nullstille, men det har vært mye nå.

Brasilianske Drugovich kjørte inn til 4.-plass og styrket sin ledelse i VM-sammendraget i Formel 2. Tredjeplasserte Sargeant måtte i likhet med Hauger bryte etter uhellet i første sving.

Australske Jack Doohan vant sprintløpet fra beste startposisjon. Jüri Vips fra Estland ble nummer to og brasilianske Enzo Fittipaldi nummer tre.

Hauger ble uten poeng i lørdagens sprintløp og er på 12.-plass sammenlagt, men det kommer en ny sjanse i søndagens hovedløp. Der har han åttende beste startposisjon.