Vålerenga straffet Jerv – tok sin fjerde strake seier

Vålerenga kunne juble for sin fjerde strake seier i Eliteserien da Jerv ble slått i Grimstad. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

To straffespark med fem minutters mellomrom ble utslagsgivende da Vålerenga fortsatte sin sterke sommerform og slo Jerv 5-2 på bortebane.

Vålerenga lagde sjansefest fra start og ledet fortjent, men Jerv hadde utlignet og truet med å ta over kommandoen i kampen da to klønete forsvarsinvolveringer det siste kvarteret før pause vippet kampen oslolagets vei for godt. Amor Layouni og Henrik Bjørdal sendte straffesparkene i hvert sitt hjørne.

Dag-Eiliv Fagermos lag scoret også på to av Vegar Eggen Hedenstads hjørnespark fra venstre. I det 9. minutt stusset Fredrik Oldrup Jensen videre, og stoppermakker Jonatan Tollås Nation beinet inn 1-0-målet ved lengste stolpe. I det 58. minutt presset Oldrup Jensen Jerv-kaptein Mathias Wichmann så han nikket i eget mål til 4-1 for gjestene.

Et vakkert frispark fra Aral Simsir ble bare et trøstemål for hjemmelaget. Jacob Dicko Eng satte punktum på overtid med gjestenes første spillemål.

– Dette er veldig deilig. Vi hadde fantastisk support, som alltid. De er vår 12. spiller i hver kamp, sa Layouni til Discovery med et blikk på supporterne som hadde kledd seg for sydenferie.

Det var Vålerengas fjerde strake seier, en rekke som har løftet laget fra kvalifiseringsplass for nedrykk opp til sjetteplass. Etter to måneder uten seier har Dag-Eilev Fagermos lag tatt 12 poeng på tre uker i juli.

– Alle har fått selvtillit, og vi drar i samme retning. Nå får vi ut vår potensial, sa Layouni.

For Jerv ser det mørkere ut. Lagets fjerde strake tap, og det niende på de elleve siste kampene, gjør at det nå er fem poeng opp til kvalifiseringsplassen.

I strupen

Vålerenga gikk rett i strupen på Jerv med høyt press, og laget kom til flere gedigne sjanser i åpningsminuttene. Verken Leonard Zuta eller Henrik Udahl greide å få ballen i mål bak Øystein Øvretveit, men det fortjente ledermålet kom da tre av spillerne i den bakre fireren samarbeidet perfekt ved et hjørnespark.

Jerv kom bedre med etter hvert og fikk utligningen i det 27. minutt etter et flott angrep. Amadou Diallo slo en vakker stikker til Leandro Fernandes, som tvang Magnus Sjøeng til en beinparade. Returen nikket Mikael Ugland inn med dødsforakt mens Hedenstads desperate klareringsforsøk traff ham i ansiktet.

Få minutter senere skulle Fernandes markere seg med motsatt fortegn i den andre enden av banen. Bjørdal jaget en løs ball i feltet og ble løpt ned av Jerv-spilleren, som kom inn for sent og helt feil. Bjørdal overlot straffen til Layouni, som skjøt hardt i hjørnet.

Straffe igjen

Fem minutter senere kom Petter Strand til skudd. John Olav Norheim kastet seg for å blokkere med armen ut fra kroppen, og Mohammad Usman Aslam blåste for hands. Bjørdal ventet ut Øvretveit og trillet ballen i hjørnet.

– Den første så ut som straffe, den andre virkelig ikke, sa Jerv-trener Arne Sandstø til Discovery i pausen.

Wichmanns selvmål så ut til å punktere kampen for godt, men innbytter Simsir tente et Jerv-håp med et frispark i krysset fra 18 meter i det 71. minutt. Vålerenga-seieren kom aldri i fare, og seieren ble i stedet enda større da innbytter Eng satte 5-2-målet etter få minutter på banen.