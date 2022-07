Ødegaard blir fast kaptein i Arsenal

NTB

Martin Ødegaard (23) får en permanent lederrolle i Arsenal. Kapteinsvalget ble bekreftet en uke før den nye Premier League-sesongen.

Arsenal gikk ut med nyheten i forkant av lørdagens treningskamp mot Sevilla.

Framover er Ødegaard fast kaptein for både klubb og landslag. Drammenseren har båret armbindet for Norge siden han ble utnevnt i mars i fjor.

Det lå i kortene at Ødegaard kom til å bli valgt som Arsenal-kaptein. Han har i lang tid høstet mye ros fra manager Mikel Arteta for sine lederegenskaper. 23-åringen uttalte nylig at han trives med å ha ansvar.

– Jeg føler meg mer selvsikker og roligere på banen, så jeg prøver å bruke det på en god måte og gjøre det beste for laget. Jeg tror alle her forventes å ta en lederrolle selv om man er ung, sa Ødegaard til BBC.

Har prøvd seg

Playmakeren har vært i Arsenal siden januar 2021. Det første halvåret var på utlån fra Real Madrid før overgangen ble gjort permanent. I alt står Ødegaard med ni mål på 60 kamper for London-laget.

Arsenal startet sist sesong med Pierre-Emerick Aubameyang som kaptein. Han havnet i unåde hos Arteta og ble fratatt rollen i desember. Alexandre Lacazette tok over bindet ut sesongen, mens Ødegaard var kaptein de gangene den franske spissen ikke var på banen.

Lacazette forlot klubben tidligere i sommer, og Ødegaard ble sett på som en naturlig etterfølger. Nordmannen har vært kaptein i Arsenals sesongoppkjøring.

Bytter ofte

Arsenal har hatt relativt hyppige kapteinsskifter de siste årene. Aubameyang tok over for Granit Xhaka i november 2019, etter at sveitseren hadde vært kaptein i bare et par måneder.

Før det var Laurent Koscielny kaptein i én sesong, mens Per Mertesacker, Arteta og Thomas Vermaelen hadde bindet to sesonger hver før det.

Førstkommende fredag starter Premier League med byderbyet mellom Crystal Palace og Arsenal.