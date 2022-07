Ada Hegerberg og resten av det norske landslaget skal prøve å kvalifisere seg til VM i Australia og New Zealand i 2023. Et mesterskap det diskuteres om at burde flyttes til senere på året. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Det har florert rykter om at kvinnenes fotball-VM neste år skal flyttes flere måneder senere på året. Det avviser Fifa og det australske fotballforbundet.

Det melder den australske avisen Sydney Morning Herald.

Det var den franske storavisen L'Equipe som først meldte om flyttingen og begrunnet det med at den europeiske TV-interessen for mesterskapet er langt mindre en ventet og at august er den mest vanlige ferietiden for de fleste europeiske landene.

Derfor skal Fifa ha vært i kontakt med flere europeiske fotballforbund for å diskutere en flytting, skriver avisen.

NRK omtalte saken først i Norge.

VM i Australia og New Zealand skal etter planen gå fra 20. juli til 20. august. Da er det vinterstid i de to landene. Å flytte mesterskapet vil derfor gi lengre dager og bedre muligheter til å utnytte dagslyset. Det skal være et argumentene for å flytte VM.

– Flytting er uaktuelt. VM skal ha avspark i juli 2023, skriver Football Australia til nyhetsbyrået AFP.

Det er det første kvinne-VM med 32 lag. Kampene vil gå tidlig om morgenen og på formiddagen norsk tid.