Canadisk ishockeyforbund dekket over overgrep

Illustrasjonsbilde. Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/NTB.

NTB

Det canadiske ishockeyforbundet har innrømmet å ha brukt penger for å dekke over mulige overgrep fra 2018, skriver svenske Expressen.

En 24 år gammel kvinne anklaget i 2018 flere spillere fra gullaget som vant junior-VM for seksuelle overgrep. Ishockeyforbundet kom til forlik med kvinnen for en hemmelig sum, men i løpet av våren har TV-kanalen TSN avslørt detaljene rundt forliket.

Det ble startskuddet på en skandale som synes å vokse i styrke.

I ettertid har det kommet ytterlige anklager mot et annet canadisk juniorlag. Flere spillere som representerte Canada i junior-VM i 2003 anklages for å ha gruppevoldtatt en kvinne. Ishockeyforbundet sier at det ikke kjenner til dette.

Anklagene har derimot ført til interne utredninger, sponsorsvikt, politianmeldelser og det har til og med fått politiske konsekvenser.

Prøvde å dekke over

Ishockeyforbundet har blitt innkalt til en utspørring i parlament denne uken hvor det kom fram hvordan man har betalt seg unna for å beskytte de anklagede spillerne.

Forbundet innrømmer i denne ukens utspørring at de har brukt penger fra et fond for å håndtere en rekke anklagelser om seksuelle overgrep, melder canadiske CTV.

Fondet som er brukt er opprettet av midler som er kommet inn som blant annet medlemskontingenter. Da det kom fram at man hadde brukt medlemmenes midler ble dette stoppet umiddelbart.

Ifølge utspørringen har Ishockeyforbundet betalt ut nærmere 60 millioner kroner i ni forskjellige forlik siden 1989, skriver CTV. Da er ikke summen som ble betalt til kvinnen i 2018 regnet med.

Mistet troverdigheten

– Disse pengene er brukt for å støtte ofrene ikke voldsutøverne, sier økonomisjefen i forbundet Bran Cairo.

Utbetalingene har ikke tidligere vært offentliggjort.

Flere parlamentarikere har uttrykt at de har mistet troverdigheten til ishockeyforbundet, men ishockeypresidenten Scott Smitt har ingen planer om å gå av.

– Jeg er forberedt til å ta ansvar for å endre sporten. Jeg tror at jeg har den erfaringen til å gjøre det, sa han i utspørringen.

Også NHL har startet sin egen etterforskning rundt anklagene rundt laget i junior-VM i 2018. Ingen av de åtte mistenkte spillerne er navngitt.