Neymar får kritikk av tidligere lagkamerat: – Mistet sin magi

Neymar har fått kritikk av Thomas Meunier om at han har mistet sin magi.

NTB

Borussia Dortmunds Thomas Meunier kommer med et lite stikk til sin tidligere lagkamerat Neymar og sier han var bedre før han gjorde overgang til PSG.

– Jeg må innrømme at jeg var en stor Neymar-fan da han fortsatt spilte i Barcelona. I Paris har han imidlertid etter mitt synspunkt mistet sin magi, sa Munier ifølge tyske Bild.

Neymar slo for virkelig gjennom da han signerte for Barcelona i 2013 og vant både Champions League (2015) og den spanske ligaen (2014/15 og 2015/16). Brasilianeren ble regnet som en av de beste spillerne i verden og var forventet å ta over på toppen av fotballhierarkiet etter Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Men etter overgangen til PSG i 2017 har det imidlertid gått litt tråere for driblevingen. Neymar har rukket å bli 30 år og er ikke i nærheten av å kunne sammenlignes med de to storkanonene.

– Som fremtidig lagkamerat var jeg begeistret da han signerte for PSG. Men fra perspektivet til den fotballromantikeren jeg er: Neymar tilhører Barça, Messi også, og Sergio Ramos til Real, fortsatte Meunier.

Neymar har svart på belgierens uttalelser i et innlegg på Instagram med en latteremoji og teksten «Denne gutten snakker for mye».