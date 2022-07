Ustoppelige Popp sendte Tyskland til EM-finale

NTB

Alexandra Popp scoret begge målene for Tyskland da de slo ut Frankrike 2-1 i EM-semifinalen. Dermed venter vertsnasjon England i finalen

Alexandra Popp scoret før pause. Hun er dermed den første spilleren til å score i fem strake kamper i et EM for kvinner i fotball.

Frankrike svarte likevel med en utligning før pause etter et skudd som gikk i stolpen og via Tyskland-keeper Merle Frohms før den rullet i mål.

Et kvarter før slutt havnet nok et innlegg hos Tyskland-kaptein Popp som stanget inn 2-1. Hun satte inn sin sjette scoring i mesterskapet og står med like mange fulltreffere som engelske Beth Mead.

De tyske jentene tok seg dermed til sin niende EM-finale i historien.

De møter vertsnasjon England til EM-finale søndag på Wembley 31. juli. I sine åtte foregående finaler har Tyskland gått seirende ut av samtlige kamper.

Likt til pause

Popp fikk en god mulighet til å sende Tyskland i føringen etter 20 minutter da hun på skøyt et strålende frispark på mål. Frankrikes sisteskanse Pauline Peyraud-Magnin måtte ut i full strekk og reddet frisparket.

Fem minutter før pause klarte Popp omsider å overstige Peyraud-Magnin da hun prikket ballen i mål etter et innlegg fra Svenja Huth på høyresiden.

Frankrike fikk inn utligningen før pause da Kadidiatou Diani banket til fra utsiden av 16-meteren. Avslutningen gikk i stolpen og via Frohms inn i mål. Dermed sto det 1-1 til pause.

Finale

Frankrike hadde et par muligheter utover i andreomgangen, men med et kvarter igjen av kampen satt ballen nok en gang i mål for Popp.

I likhet med før pause var det innlegg fra Huth som havnet hos Tyskland-kapteinen i feltet. Popp vant duellen i feltet og stanget inn 2-1-scoringen.

Frankrike klarte ikke å svare med en utligning og Tyskland er dermed klare for finale mot England.