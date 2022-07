Kongen på ellevteplass med fire seilaser igjen i VM

Kong Harald om bord i sin seilbåt Sira i forbindelse med VM for 8-metere i Genève. Her under mesterskapet for fire år siden i Tyskland. Foto: Felix Kastle / DPA / NTB

NTB

Kong Harald (85) og hans mannskap i «Sira» har gjort unna de seks første VM-seilasene for 8-metere i sveitsiske Genève. Det kjemper om å komme topp ti.

«Sira» ligger på 11.-plass sammenlagt i et felt på 24 båter når fire seilaser gjenstår. Mesterskapet varer fram til lørdag.

VM startet ikke godt for kongen og hans mannskap. De var på feil side av startlinjen da klarsignalet ble gitt for åpningsseilasen tirsdag. For det ble «Sira» ilagt en straff og plassert nederst på resultatlistene.

Onsdag ble det 14. og 15.-plass for den norske båten, men lanseringene 25-4-9-13-14 og 15 gjør at «Sira» står med plassiffer 54 så langt når man har strøket den dårligste plasseringen. Sammenlagt er «Sira» foran den andre norske båten «If», som holder 14.-plassen.

Sveitsiske «Yquem II» topper klart på hjemmebane etter å ha vunnet alle seks seilaser så langt (plassiffer 5).

Seiling er en idrett kongen har flere internasjonale meritter i. Han kan vise til fem VM-medaljer: Ett gull, to sølv og to bronse. Han har også et EM-gull.

85-åringen har også representert Norge tre ganger i OL (1964, 1968 og 1972). Hans beste olympiske resultat var 8.-plass i klassen 5,5 meter.