Neymar må møte i retten i forbindelse med Barcelona-overgangen

NTB

Den brasilianske fotballstjernen Neymar skal i oktober møte i spansk rett etter anklager om skattefusk i forbindelse med hans overgang fra Santos til Barcelona.

Det melder nyhetsbyrået AFP, som siterer spansk domstol.

I tillegg til fotballstjernen, er også hans foreldre og de tidligere Barcelona-presidentene Josep Maria Bartomeu og Sandro Rosell tiltalt i saken. De to sistnevnte er anklaget for korrupsjon.

Rettssaken skal avholdes 17.-31. oktober, og omhandler anklager om korrupsjon og simulert kontraktssvindel i forhandlingene som kulminerte med at Neymar signerte for Barcelona i 2013. Spansk påtalemyndighet har bedt om to års fengsel og 10 millioner euro (99 millioner kroner) i bot for Neymar og faren, samt ett års fengsel for hans mor, ifølge El País.

Faren, som opererer som Neymars agent, har erkjent å ha mottatt hele 334 millioner kroner for at sønnen skulle gå til den spanske storklubben. Klubben Santos fikk bare 142 millioner.

I Spania blir alle dommer under to år vilkårlig om den dømte ikke har vært dømt tidligere og det ikke handler om vold.

To kontrakter

Det er det brasilianske selskapet DIS, som spesialiserer seg på fotballmarkedet, som står bak anklagene som de skal stå overfor i retten. Selskapet eide 40 prosent av rettighetene til Neymar gjennom Santos, men fikk aldri pengene de skulle ha.

De mener at Neymar og Barcelona gikk sammen om å gi Santos og DIS feil tall på hva overgangen egentlig kostet.

Påtalemyndigheten og selskapet mener at Neymar og faren i 2011 undertegnet to forskjellige kontrakter med Barcelona og ignorerte DIS' rettigheter i prosessen. Én av kontraktene skal ha bundet Neymar til Barcelona før det ble kjent for markedet.

Selskapet uttalte i 2016 at «Barcelona og Neymar brøt Fifa-reglene ved å omgå den frie konkurransen på overgangsmarkedet». Neymar har hele tiden stått fast på at han kun fokuserte på fotballen og at han stolte blindt på hans far.

Bot

Barcelona betalte i 2014 en bot på over 112 millioner kroner til spanske myndigheter etter at storklubben ble siktet for skattesvindel i forbindelse med kjøpet av Neymar. De har hele tiden hevdet sin uskyld, men betalte beløpet for å dekke «feiltolkninger» i forbindelse med overgangen.

Rosell gikk av som Barca-president i 2014 for å «beskytte klubbens ansikt utad». I 2017 ble han arrestert og dømt til å sone 20 måneder i fengsel for hvitvasking.