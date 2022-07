Solbakken om kontraktsløse Strandberg: – Uret tikker litt for ham

Landslagssjef Ståle Solbakken følger med på Stefan Strandberg under en landslagstrening i 2021. Foto: Aleksandar Djorovic / NTB Les mer Lukk

Stefan Strandberg (32) har ikke spilt en klubbkamp på over åtte måneder. For landslagssjef Ståle Solbakken er det ikke avgjørende at han havner i en toppliga.