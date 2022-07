Lundby må trolig utsette comebacket: – Finnes ingen garantier

NTB

Maren Lundby (27) hadde tenkt å være tilbake i hoppbakken i august etter en hel konkurransesesong på utsiden, men tviler nå på at det skjer.

Stjernehopperen uttalte i mai at hun planla å gjøre sine første hopp kort tid etter fellesferien. To måneder senere frykter totningen at comebacket må utsettes.

– Det er selvfølgelig tidlig å si, men til sjuende og sist må jeg bare se hva jeg får til. Jeg skulle helst vært tilbake i bakken i august, men det kan fort vekk bli september, sier Lundby til NTB.

27-åringen forteller at hun helhetlig ligger bedre an nå enn på samme tidspunkt i fjor.

– Dersom de første hoppene kommer i september, bør jeg klare å være i konkurranseform når vinteren kommer. Da skal riktignok mye klaffe, og det finnes det dessverre ingen garantier for, understreker Lundby og fortsetter:

– Jeg har brukt tid på å finne ut hva som fungerer. Det gjør at jeg også treffer bedre med det jeg gjør. Comebacket kommer når jeg føler meg klar, men jeg føler absolutt at jeg har noe i bakken å gjøre.

Mål

Lundby lanserer VM i slutten av februar og skiflygingsrennet i Vikersund to uker senere som 2022/23-sesongens to store mål.

– Motivasjonen er sterk for å komme tilbake, og jeg gleder meg utrolig mye til å komme tilbake. Jeg har forferdelig lyst til å komme tilbake. Det blir litt som første skoledag, sier 27-åringen.

– Går jeg glipp av noen renn i starten av sesongen, skal det gå fint.

I fjor høst ble det kjent at Lundby droppet 2021/22-sesongen fordi hun ikke var villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte i etterkant av VM.

– Kroppen responderte helt annerledes enn hva den hadde gjort før. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg gikk opp i vekt, sa hun til Dagbladet i mai.

Kostet

Totningens siste konkurransehopp kom da hun ble verdensmester i storbakken i Oberstdorf 3. mars 2021. Lundby dro hjem fra Tyskland med ett gull, to sølv og én bronse.

Etter VM startet nedturen.

– Jeg jobbet hardt inn mot Oberstdorf og klarte for så vidt å bli verdensmester i stor bakke. Da jeg gikk tilbake til normale prosedyrer med normalt inntak av mat og drikke, fikk jeg en kjempesmell som jeg aldri hadde sett for meg at jeg skulle få. Det kostet, fortalte hun til NTB i mai.

Lundby har to VM-gull, tre VM-sølv og tre VM-bronse fra tidligere. I tillegg tok hun olympisk gull i normalbakke i Pyeongchang i 2018. Hun har 30 individuelle verdenscupseirer. Den siste kom i februar 2020.