Pogba skadd etter Juventus-returen – mister USA-turné

NTB

Paul Pogba har pådratt seg en avrevet menisk kort tid etter returen til den italienske storklubben Juventus. Han skal gjennom undersøkelser framover.

Franskmannen signerte i juli for Juventus etter at kontrakten med Manchester United gikk ut. Pogba var skadeplaget med hamstring og legg i deler av Ole Gunnar Solskjærs siste måneder som United-sjef i fjor vår.

Juventus meldte sent mandag kveld at Pogba nå går glipp av oppkjøringsturneen i Dallas, USA grunnet en avrevet menisk, ifølge The Athletic.

Klubben opplyste videre at Pogba skal i konsultasjon med en ortoped for å finne veien videre. Meniskskader er ikke av de mest alvorlige skadene i kneet, men serieåpningen mot Sassuolo 15. august kan være i fare.

Juventus skal møte de spanske storlagene Barcelona og Real Madrid i USA.