Heidi Weng friskmeldt – snart tilbake i konkurranse

NTB

Heidi Weng har lagt bak seg noen trøblete måneder etter at hun pådro seg coronasmitte. Nå er hun tilbake for fullt og blir om ikke lenge å se på startstreken.

– Det går stadig bedre, og nå er planen at hun skal konkurrere under Blink-festivalen. Hun er så å si i normal trening og klar for å konkurrere igjen, sier landslagstrener Stig Rune Kveen til Adresseavisen.

Weng pådro seg corona rett i forkant av OL i Beijing og gikk dermed glipp av lekene.

Deretter falt hun på isen i mars og fikk hjernerystelse.

Etter flere måneder på sidelinjen virker skistjernen å returnere i konkurranse om kort tid. Rulleskifestivalen i Rogalands arrangeres i starten av august.