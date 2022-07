Gjert etter sønnen Jakobs VM-gull: – Mye følelser

NTB

Gjert Ingebrigtsen kjente på sterke følelser da sønnen Jakob løp inn til sitt første VM-gull på 5000-meteren under friidretts-VM i Eugene mandag.

I februar ble det kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke kom til å fortsette som trener for løpesønnene sine. Han har vært helt sentral i utviklingen til Henrik, Filip og Jakob, men i årets sesongoppkjøring ville brødretrioen vrake faren.

I etterkant har Gjert uttalt at de kom til et punkt der de måtte ha pause fra hverandre, og at det ble viktig å redde familierelasjonene.

Etter Jakobs gull i Eugene kjente Gjert på sterke følelser.

– Fryktelig vanskelig akkurat nå, sa han til TV 2.

– Mye følelser, men mest stolt av at jeg ut av ingenting har trent guttene mine til medaljer i VM og OL, fortsatte han.

Ingebrigtsen har også uttalt seg overfor VG :

– Dette er en vel fortjent gullmedalje. Han ville tatt OL-gull på 5000 i fjor, hvis han hadde villet. Han ville vise nå at han er kongen på 5000 meter. Og det gjorde han, sa han.

Gjert ble i 2019 kåret til årets trener på Idrettsgallaen for suksessen med løpesønnene.