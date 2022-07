Skotheim nummer 15 i VM-debuten i tikamp – ser mot EM

Sander AasSkotheim under stavhopp i 10-kampøvelsene i VM i friidrett 2022 på Hayward Field i Eugene, Oregon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

NTB

Tikjemperen Sander Aae Skotheim (20) endte på 15.-plass med 8062 poeng i sin debut i friidretts-VM i amerikanske Eugene. Nå starter forberedelsene mot EM.

Franske Kevin Mayer vant med 8816 poeng, mens Pierce LePage fra Canada ble nummer to med 8701. Amerikanske Zachery Ziemek tok bronse med 8676.

Oslo-gutten Skotheim avsluttet den første dagen på 7.-plass og var klar på at han måtte sette pers på samtlige av søndagens øvelser for følge opp.

Det klarte han ikke, og han falt til slutt åtte plasser i sin VM-debut.

– Det var en tung dag to. Jeg våknet opp og kjente at det kom til å bli tungt, sa Skotheim til NRK.

Han endte opp med 15,05 på 110 meter hekk. Det var det svakeste resultatet av de 20 gjenværende utøverne.

I diskos ble det 42,89 og 12.-plass, mens han i stav svingte seg over 4,70 og samlet 819 poeng. Skotheim løp inn til 8.-plass på 1500-meteren, og med det stoppet han til slutt på 8062 poeng.

– Jeg gjorde et litt lettere løp for å spare krefter til EM. EM er et høydepunkt og jeg føler jeg har med der å gjøre, sa Skotheim.

Skotheim kvalifiserte seg til VM etter gode resultater i tiden foran mesterskapet. I mai var han den første til å komme seg over 8000 poeng på norsk jord, med 8126 poeng under NM i mangekamp. Det holdt til å bli blant de 24 som fikk bli med i mesterskapet i amerikanske Eugene.