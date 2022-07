Ruud forsvarte Gstaad-tittelen med mesterlig opphenting

Casper Ruud vant finalen i ATP 250-turneringen i Gstaad. Foto: Anthony Anex / Keystone via AP / NTB

NTB

Casper Ruud sikret sin niende ATP-tittel og forsvarte triumfen i ATP 250-turneringen i Gstaad da han slo italienske Matteo Berrettini 2-1 i sett.

Turneringstriumfen var Ruuds andre denne sesongen. I mai slo han portugisiske Joao Sousa i finalen i ATP 250-turneringen i Genève, som også ligger i Sveits. Der forsvarte han også tittelen fra 2021.

Ruud ga ikke fra seg ett eneste sett i de tre kampene før finalen, men han tapte det første søndag. Likevel kjempet han seg mesterlig tilbake og vant kampen med sifrene 4-6, 7-6 (7-4), 6-2.

– Jeg endret litt i det tredje settet. Poengene her går fort, så det var nøkkelen å holde mine egne server og ta vare på bruddballene. Jeg forsøkte å beholde momentumet og jeg spilte bedre og bedre i det tredje settet, sa Ruud til arrangøren.

– Den sveitsiske publikumet hjelper meg mye. Sveits er et land med mye tennishistorie med Roger (Federer) og Stan (Wawrinka), og de har vært en inspirasjon for mange rundt om i verden. Alt er godt organisert her og været har alltid vært veldig godt, fortsatte nordmannen.

Ruud står nå med tre seirer mot Berrettini, mens han har tapt ved to anledninger.

Det neste for Ruud er ATP 250-turneringen i Kitzbühel kommende uke. Der stiller nordmannen igjen som tittelforsvarer.

Kontroversielt

Berrettini har slitt med en skade i store deler av sesongen, men italieneren har de siste ukene funnet tilbake til god form og kom inn i Gstaad-turneringen som 2.-seedet bak Ruud.

I nordmannens tredje servegame møtte han på problemer og ble brutt etter at Berrettini skaffet seg to breakballer. Ruud viste tydelig misnøye underveis.

I det neste gamet brøt egentlig Ruud italieneren etter at nordmannens slag ikke ble dømt utenfor og Berrettini spilte videre. Likevel gikk dommeren tilbake på det og ga Berrettini poenget og en ny sjanse til å redde gamet, noe han klarte. Ruud diskuterte lenge med dommeren i etterkant.

Berrettini servet deretter inn settet.

I sett nummer to fikk Berrettini to breakballer i Ruuds andre servegame, men nordmannen reddet seg inn. Ruud slet med å sette Berrettini på de store prøvene i italienerens servegame.

Avgjørelse

De to kamphanene spilte jevnt, der de begge til tider hadde god kontroll på sine egne servegame, men det var Berrettini som var nærmest servebrudd.

Til slutt måtte settet avgjøres i tiebreak, der Ruud var klart best og vant 7-4.

Ruud fikk en kjempeåpning på det tredje settet med å bryte italienerens andre og tredje servegame. Ruud viste seg sterk og satte Berrettini på større prøver enn tidligere sett. Til slutt greide han ikke stå imot og måtte tåle to raske servebrudd.

Det skulle vise seg å være avgjørende, for Ruud beholdt egen serve ut kampen og kunne juble for seier.