Grøvdal med 8.-plass på 5000 meter i VM – kunne ikke svare på rykket

NTB

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) avsluttet bra og løp inn til 8.-plass etter 14.57,62 på 5000-meterfinalen i friidretts-VM.

Farten var lav de første 1000 meter, men rett etter ble den skrudd opp og da hang ikke Grøvdal med. Romsdalsjenta måtte slippe tetfeltet og ble hengende et stykke bak gjennom mesteparten av løpet.

Mot slutten fikk hun opp tempoet og plukket løper etter løper. Til slutt spurtet hun til 8.-plass. Det er én plassering svakere enn da hun ble nummer sju på 5000 meter under OL i Rio de Janeiro i 2016.

– Jeg er veldig fornøyd med å bli nummer åtte i VM. Det er ikke så sikkert at det kunne ha blitt så mye bedre med et annet løpsopplegg heller, men det blir et antiklimaks når du må slippe og ikke er med i kampen, sa Grøvdal til den skrivende delen av norsk presse etter sin beste VM-plassering hittil i karrieren.

Rykk

Grøvdal sier at hun ikke kunne ha gjort så mye annerledes når løpsopplegget ble som det ble.

– Det er kjipt å måtte slippe når rykket går, men jeg er fornøyd med at jeg avsluttet med fire sterke runder mot slutten. Da plukket jeg en del folk. Det er litt slik jeg må springe. Kroppen er ikke veldig god på den rykk og napp-løpingen, og det ble litt fort hardt for min del da rykket gikk, sa Grøvdal.

Hun avviser at hun var feig på noe som helst vis.

– Jeg var ikke god nok til å være på tempoet i tet. Det er så enkelt som det. Jeg kjenner kroppen så bra at jeg ikke hadde verken bein eller kropp til å være med på det rykket. Jeg kunne vært med, men da hadde det skjedd som med amerikanerne For min del vil jeg heller løpe for en god plassering, og jeg synes tross at en 8.-plass er bedre enn en 14.- 15.-plass.

Grøvdal sa hun aldri ga opp, og at hun kalkulerte med at skulle plukke løpere på de siste rundene.

– Jeg hadde ikke trodd at løpet skulle bli akkurat som dette. Jeg visste at jeg ikke kunne være på akkurat dette. Det ble et annet type løp enn jeg hadde sett for meg, sa Grøvdal.

EM neste

Da 32-åringen kvalifiserte seg til finalen løp hun på 14,53,07 og mente da at hun kunne løpt mye fortere. Slik skulle det ikke gå.

Grøvdal satte norsk rekord med 14,31,07 under Bislett Games 16. juni.

Grøvdal skal være med i EM i München senere i sommer. Der løper hun 5000 meter, og enten 1500- eller 10.000 meter i tillegg. Trolig blir det 5000 og 10.000 meter på henne. Hun har også muligheten til å være med i Diamond League-stevnet i Monaco. Det er ennå ikke avgjort om hun stiller der.