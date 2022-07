Skotheim på 7.-plass etter første dag av tikamp i friidretts-VM – perset på 100 meter og i høyde

Sander Skotheim satte personlig bestetid på 100 m i tikamp under friidretts-VM lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Sander Skotheim ligger på 7.-plass med 4331 poeng etter fem øvelser i 10-kamp i friidretts-VM. Han har hittil perset på to øvelser.

Skotheim åpnet med å senke sin personlige rekord på 100 meter fra 11,17 til 10,88 og tok en klar seier i sitt heat. Den tidligere rekorden ble satt i italienske Grosseto i april.

I lengde ble det første hoppet dømt til dødt, før han fikk til et godt hopp på 7,55 i annen omgang. I tredje omgang bommet Skotheim på listen.

I kulekonkurransen ble det lengste støtet målt til 13,69 meter, noe som holdt til en 19.-plass av de 21 som stilte opp.

Skotheim måtte ha to forsøk på 1,96 i høyde, men deretter tok han alle høyder fram til 2,17 i første forsøk. Høyden var også personlig rekord på unggutten fra Oslo. Det ble tre riv på 2,20, men Skotheim var likevel bestemann av alle i høydekonkurransen. Forsøkene på 2,20 var slett ikke verst.

Det ble 18.-plass etter 49,80 på 400 meter.

Storfavoritt Damian Warner fra Canada ledet med 3696 poeng etter fire øvelser, men pådro seg en strekk på 400 meter og er ute av mesterskapet.

Dermed leder Ayden Owens- Delerme fra Puerto Rico etter dag 1 av VM 2022. Han har 4606 poeng.

Blandet reaksjon

– Jeg er veldig fornøyd med 100-meteren og høyde. Høyde var helt fantastisk. Der fikk jeg ut bortimot det jeg var god for. Kule er standard og verken bra eller dårlig. Jeg er skuffet over lengde. Resultatet var greit, men jeg følte at jeg hadde 20 centimeter lenger inne, sa 20-åringen til NTB og VG.

Den avsluttende 400-meteren gikk ikke så bra.

– Der ble det bare veldig tungt. Jeg tenke å sette pers, men jeg merket at det ikke var min dag etter 100 meter.

– Hva kan vi vente på dag etter 7.-plass første dag?

– Det er en del utøvere bak meg som har en bedre dag to enn meg, så må jeg nok levere pers i alle de fem gjenstående øvelsene. Det er mulig, og jeg må bare kjempe så godt jeg kan på alle fem mulighetene, sa Skotheim.

Flere konkurranser

Søndag kveld norsk tid venter tre nye øvelser, før det hele avsluttes natt til mandag med ytterligere to.

Skotheim kvalifiserte seg til VM etter gode resultater i tiden foran mesterskapet. I mai var han den første til å komme seg over 8000 poeng på norsk jord, med 8126 poeng under NM i mangekamp. Det holdt til å bli blant de 24 som fikk bli med i mesterskapet i amerikanske Eugene.