Haaland scoret i City-debuten mot Bayern München

Erling Braut Haaland starter for Manchester City mot Bayern München søndag. Foto: Martin Rickett / PA via AP / NTB

NTB

Erling Braut Haaland brukte bare drøye ti minutter før han scoret i Manchester City-debuten mot Bayern Münche i USA søndag.

Målet kom etter 12 minutter. Haaland skled inn inn scoringen etter forarbeid av Jack Grealish og Kevin de Bruyne.

Like etter 1-0-scoringen ble kampen avbrutt på grunn av tordenvær og kraftig regnvær. Det er uvisst når og om kampen kommer i gang igjen.

Kampstart ble også utsatt i 15 minutter på grunn av lyn og torden.

City stilte et svært sterkt lag mot den tyske mesteren, der iblant med både Kevin De Bruyne og forsvarssjefen Ruben Dias i tillegg til Haaland.

Det var mange øyne rettet mot Citys åpningskamp for sommeren mot mexicanske América tidligere i uken, men der sto Haaland over grunnet at han ikke følte seg helt klar.

Den kampen vant City 2-1. Kampen mot Bayern var den siste av to treningskamper for de lyseblå foran sesongstarten i England.

30. juli venter Liverpool i Community Shield, før Premier League sparkes i gang borte mot West Ham 7. august.

Det er knyttet store forventninger til at Haaland skal prestere i sin nye klubb. Den norske superspissen gikk til Manchester City for 619 millioner kroner og har signert en kontrakt som strekker seg til 2027.

Haaland scoret i alt 85 mål på 88 kamper for Borussia Dortmund før overgangen til City og Premier League.