Frankrike slo regjerende mester Nederland – klar for EM-semifinale

Ève Périsset (nr.22) satte straffesparket i mål og sikret fransk avansement i EM. Foto: Jon Super / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Frankrike er klar for semifinale i et mesterskap for første gang på ti år. De slo Nederland 1-0 etter ekstraomganger og møter Tyskland i semifinalen i EM.