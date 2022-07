Gilje Nordås slakter egen form etter han røk ut av VM i forsøket på 5000 meter

NTB

Narve Gilje Nordås fikk det tungt i forsøksheatet på 5000 meteren og klarte ikke å ta seg videre til VM-finalen i Eugene, USA.

23-åringen løp inn til 13.-plass i det første heatet med tiden 13.37,14.

– Fiaskosesong. Jeg bruker mye krefter i starten, og så ser du når farten blir skrudd opp er det syre opp etter halsen. Det er mange små faktorer som gjør at formen ikke er der den skal være, sa Gilje Nordås til NTB og resten av det skrivende norske pressekorpset i Eugene.

– Jeg har hatt noen gode økter før jeg kom hit og etter jeg kom. Jeg har følt meg relativt bra på øktene, så det er ikke lett å si. Jeg merker at det ikke er sånn jeg forestilte meg at det skulle bli og da er det seigt, fortsatte han og ga formen sin to av ti på skalaen.

– Er du misfornøyd?

– Ja, det kan du trygt si.

Det er de fem raskeste i hvert heat som går videre, pluss de fem beste tidene etter det.

Nivåforskjell

Oscar Chelimo fra Uganda vant spurten om førsteplassen med tiden 13.24,24 – nesten 13 sekunder raskere enn nordmannen. Amerikanske Grant Fisher og etiopiske Selemon Barega fulgte på plassene bak Chelimo.

– Det er nivåforskjell. Enn så lenge er de beste best, sa Gilje Nordås til NRK.

Gilje Nordås åpnet rolig og la seg helt bakerst i feltet og måtte gi en luke opp til teten da det sto igjen tre rundet av løpet.

5000 meter-løperen ga det han kunne, men var sjanseløs mot slutten og måtte innse at finalehåpet var slukket.

Tøff motstand

Gilje Nordås møtte tøff motstand i forsøksheatet og hadde kun den 16. raskeste personlige rekorden i det første heatet.

23-åringen satte sin personlige rekord på distansen under Bislett Games med tiden 13.15,82, men var med det 2,3 sekunder unna VM-kravet på 13.13,50. Han kom likevel med til mesterskapet på rankingpoeng.

VM-finalen på 5000 meter løpes natt til mandag klokken 03.05 norsk tid.