Hynne tok til tårene etter hun røk ut av VM på 800 meter

NTB

Hedda Hynne trillet tårer etter hun ikke klarte å følge teten i forsøksheatet og røk ut av VM på 800 meter med tiden 2.06,27 i Eugene, USA.

Hynne endte på 8.- og sisteplass i det sjette og siste heatet. Hun må dermed se VM-semifinalene fra tribunen.

– Det kunne potensielt gå bra. Det var det vi håpet på og det jeg innstilte meg på, men så svarer det ikke i det hele tatt de siste 200 meterne. Det visste vi var et potensielt utfall, men jeg har ikke tenkt og fokusert på det. Det var derfor jeg ble liggende litt etter målgang og kjente på at det smerter, sa Hynne til NTB og resten av det skrivende norske pressekorpset i Eugene.

– Det var ikke overraskende. Jeg har ikke brukte mye tid på å tenke på at det kunne skje, men jeg har visst at det var der, fortsatte hun.

Sprakk

32-åringen hang godt med fra start, men sprakk fullstendig på den andre og siste runden og løp i mål helt sist i heatet sitt.

Jamaicanske Natoya Goule vant heatet med tiden 2.00,06. Kenyanske Mary Moraa og polske Anna Wielgosz tok de to andre semifinaleplassene.

Tyske Matjie Kolberg fikk seg også en positiv overraskelse da hun kom videre på tid etter hun løp i mål på 2.01,21.

Hynnes årsbeste lyder på 2:00.90, og hun har en personlig rekord på 1:58.10.

Brokete oppladning

Hynne fikk en brokete oppladning til mesterskapet etter hun testet positivt for covid-19 i midten av juli. VM-deltakelsen har hengt i en tynn tråd, men så sent som natt til onsdag fikk 800-meterløperen klarsignal til å delta etter å ha avlagt en negativ test.

– Jeg er mest skuffet. Jeg er lei meg for at det skjer. Skulle jeg kunne valgt et tidspunkt, så ville jeg ikke valgt det tidspunktet her. Det passer alltid dårlig for oss å bli syke, men når du går inn i et mesterskap etter en sykdomsperiode så er det noe ubehagelig, sa Hynne til NTB og resten av det skrivende norske pressekorpset i Eugene.

– Det har vært veldig tøft, men jeg har et ekstremt godt team i ryggen. De har vært våken til alle døgnets tider og gjort det de kan for å holde humøret mitt oppe. Jeg har gått inn i det mesterskapet her fordi jeg trodde jeg kunne prestere, fortsatte hun.

– Hvordan symptomer hadde du?

– Jeg har hatt veldig milde symptomer, så jeg kan ikke klage for mye på det. Litt forkjølelsessymptomer. Jeg har hatt et mildt forsøk og en veldig kort positiv periode, svarte Hynne.

Hynne viste god form da hun løp inn til seier på 800-meteren under NM i Stjørdal i slutten av juni, men etter hun ble koronasyk har formen hennes vært uviss.

Semifinalene på 800 meter løpes klokken 03.35 natt til lørdag norsk tid.