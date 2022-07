Gulljakten til Ingebrigtsen og Warholm ga gode seertall midt på natten

NTB

Over 200.000 TV-tittere fulgte finaleløpene til Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm i friidretts-VM i Eugene natt til onsdag norsk tid.

VM-sendingen til NRK fra 03.00 til 05.00 snittet på 87.000 seere, men langt flere fikk med seg Ingebrigtsens finale på 1500 meter og Warholms forsøk på å forsvare VM-gullet på 400 meter hekk.

218.000 mennesker så Ingebrigtsens løp fra klokka 04.30. 20 minutter senere var tallet oppe i 231.000 foran Warholms finale.

Det melder Kampanje, som har snakket med Henrik Skatvedt i NRKs analyseavdeling.

– For å sette det litt i perspektiv, så har de andre nattsendingene til NRK1 så langt snittet på 21.000 seere. At så mange seere benker seg ned foran skjermen så tidlig, vitner om en voldsom interesse for de to nordmennene. Dette er definitivt ikke tall man er vant med å se på denne tiden av TV-døgnet, sier Skatvedt.

Mange nordmenn hadde håp om å se Ingebrigtsen og Warholm løpe inn til gull, men slik ble det ikke.

Ingebrigtsen endte med sølv, etter å ha blitt slått av britiske Jake Wightman. Warholm stivnet helt på oppløpet og endte på 7.-plass.