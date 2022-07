Grøvdal: – Kroppen min liker ikke høy luftfuktighet

Karoline Bjerkeli Grøvdal under tirsdagens pressemøte i forbindelse med VM i friidrett 2022 på Hayward Field i Eugene, Oregon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Karoline Bjerkeli Grøvdal (32) frykter ikke VM-varmen i Eugene, selv om det gikk skeis i OL-varmen i Tokyo for ett år siden.

Til tross for intense varmeforberedelser foran lekene i Japan endte det ikke som romsdalsjenta hadde håpet. Hun ble nest sist på 5000-meteren og måtte bryte den doble distansen.

Det er meldt sterke 31 grader når 32-åringen skal ut i kvalifiseringen på 5000-meteren under VM i Eugene natt til torsdag norsk tid også.

– Det er en annen varme her enn i Asia. Det er ikke den samme fuktigheten, og min kropp er ikke veldig fan av høy fuktighet. Jeg tror dette skal gå veldig fint.

– Hvordan ser du for deg kvalifiseringen?

– Jeg må først sørge for å være topp fem. Det er fem i hvert heat som går videre, pluss de fem beste tidene. Jeg får håpe at det ikke blir veldig mye jogging og taktisk løping. Da kan det fort oppstå uhell. Jeg må være åpen for det meste, sier Bjerkeli Grøvdal.

God

Isfjordingen var i svært god form for en drøy måned siden. Da løp hun inn til norsk rekord 14,31,07 under Bislett Games.

Ukene etterpå har gått smertefritt.

– Det har vært en fin oppladning. Jeg har vært her i fire uker, og jeg begynner å bli litt lei USA. Men jeg skal klare noen dager til. Det har gått veldig bra etter Bislett. Jeg har vært i Flagstaff og har fått gjort den treningen jeg har planlagt. Jeg har holdt meg unna covid, og det er ikke så mye annerledes jeg kunne ha gjort det. Så vet man aldri om man er i like god form som på Bislett.

– Hva må du gjøre for å være fornøyd?

– Det er vanskelig å si. Først handler det om forsøket og å komme seg til finalen. Det er det første steget. Så håper jeg å ha den dagen jeg hadde på Bislett i finalen. At jeg er på hugget og er med. Det er umulig å spå farten i en slik finale. Jeg føler at jeg har rutinen og kapasiteten til å være med på forskjellige løpsopplegg. Jeg prøver å ikke tenke og planlegge så mulig. Jeg vil prøve å følge magefølelsen på hva jeg kan få til.

Erfaring

– Du begynner å bli en rutinert løper. Du ble nummer sju på 5000 meter og ni på 10.000 meter allerede i OL i Rio i 2016? Er det mulig å få til noe sånt?

– 7. plass er det beste jeg har på 5000 meter. Det hadde vært fint å pynte på den plasseringen. Det blir ikke lett. Nivået er skyhøyt. Men jeg har vært nesten tre uker i Flagstaff og ti dager i Berkeley før jeg kom hit. Det skal være optimalt med tanke på prestasjon etter høydeoppholdet.

– Hva med EM?

– Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg løper i EM. Jeg er påmeldt på tre distanser (1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter), men jeg kommer bare til å løpe to distanser. Det blir 5000 meter pluss enten 1500 meter eller 10.000 meter. Jeg tar den avgjørelsen når det nærmer seg. Jeg bestemmer meg så seint som mulig.

Aller først handler det om å ta seg til VM-finalen.