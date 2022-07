Warholm knust i VM-finalen på 400 meter hekk: – Jeg må få lov til å fordøye dette også

NTB

Karsten Warholm (26) har vært en ubestridt ener på 400 meter i mange år, men denne gangen stivnet han helt og ble nummer sju i VM-finalen.

Warholm fikk syre etter den åttende hekken og jogget i mål til tiden 48,42.

Brasilianeren Alison dos Santos vant på sterke 46,29.

– Det var kjørt da syra kom. Den kom altfor tidlig. Jeg gikk for alt eller ingenting. Det var sånn det var i dag, sa Warholm til NTB og resten av den norske, skrivende pressen i mixedsonen.

26-åringen fra Ulsteinvik fortalte at det kjentes mye bedre ut i semifinalen. Den vant han på 48,00.

– Det kjentes som om jeg hadde bedre kontroll da. Jeg ble nok litt overivrig i dag, og så kom mangelen på trening og hjemsøkte meg.

– Ble det for mye med tre løp på fire dager etter seks uker med skade?

– Ja, det ble nok det. Det var vanskelig å komme inn å gjøre 46 lav med det treningsgrunnlaget jeg hadde. Jeg hadde troen helt til jeg kjente at det ikke gikk lenger. Jeg skjønte at det var kjørt etter den åttende hekken.

Lande

Det positive er at Warholm ikke kjente noe til skaden i hamstringen, og han fortalte at han fortsatt har planer om å delta i EM i München som starter 15. august.

– Først må jeg lande, og så kommer nok revansjelysten. Beinet kjennes bra ut, og så får vi ta det derfra.

– Du stivnet helt og gikk tom?

– Det kan du trygt si. Det er vanskelig å si hva som gikk galt. Jeg ga det en sjanse og er stolt over det. Jeg har vært heldig og fått det til mange andre ganger i karrieren. Holdningen min er rett, men oppladningen er blitt som den er blitt. Jeg får bare stå rakrygget i det. Dette er den harde brutaliteten av sport. Du må ta det for det som det er.

Lov

– Hvordan kjennes din ordentlig første nedtur ut?

Karsten Warholm var sjanseløs under finalen i 400 meter hekk i VM i friidrett i Eugene, Oregon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg må få lov til å fordøye den også. Dette er dessverre en del av det. Jeg merket etter den åttende hekken at det hadde kostet mer enn det smakte, sa Warholm.

Dos Santos vant gullet foran amerikanerne Rai Benjamin og Trevor Bassit. Kun estiske Rasmus Mägi ble slått av nordmannen i finalen.

– Det så kjempebra ut veldig lenge, og så, så det ikke så bra ut. Jeg håper jo at han ble stiv og at han ikke ble skadd, sa Warholms trener Leif Olav Alnes til NTB.

Trøblete oppladning

Det var ikke gitt at han kom til å stille for å forsvare gullet. 26-åringens deltakelse ble først endelig bekreftet få dager før mesterskapet startet. Han kom seg enkelt gjennom både det innledende heatet og semifinalen.

– Han gikk til og prøvde. Jeg synes det er helt riktig. Det skal han gjøre 12 av 10 ganger. Når vi bestemte oss for å gå for det, vurderte vi det dit hen at det var forsvarlig. En ting er å komme til start, men hvis du skader deg og drar på deg noe som egentlig bare var en fartsdump, men som blir en karrieretruende skade, har du gjort noe dumt, fortsatte Alnes.

Warholms treningspartner Amalie Iuel var veldig imponert over den regjerende mesteren, og trekker fram hans trøblete oppladning.

– Det har vært helt rått. Han har jo ikke hatt den optimale oppladningen til mesterskapet. Det er mye trening han har gått glipp av. Den fighten han viste i dag – det var Karsten. Det var utrolig imponerende. Han «gutset» ut fra start, men så stoppet det opp mot slutten. Han skal virkelig ha for fighten han ga. Det hyller jeg, sa Iuel til rettighetshaveren.

– Man var klar over at man var veldig spent på hvordan det ville bli. Men han så jo veldig bra ut i både forsøket og semifinalen, så vi hadde absolutt troen, sa landslagssjef Erlend Slokvik til NTB og fortalte at han var overrasket over at det ikke gikk bedre.

Regjerende mester

I fjor sommer tok Warholm OL-gull da han løp inn til verdensrekord på 45,94. Det var en forbedring på 76 hundredeler fra rekorden han satte i Bislett Games noen tidligere.

Warholm sjokkerte hele Norge og friidrettsverden ved å ta VM-tittelen i London i 2017. Da klokket han inn til 48,35. To år senere gjentok han bragden i Doha på 47,42.

Ulsteinvik-mannen har også ett EM-gull fra 2018 på merittlista.

Alison dos Santos hadde årsbeste i verden med 46,80 før tirsdagens finale. Den ble satt i Diamond League-stevnet i Stockholm tidligere i sommer.