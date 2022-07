Nådeløs selvkritikk fra Jakob Ingebrigtsen etter VM-sølvet: – Dette var forferdelig!

NTB

Jakob Ingebrigtsen løp inn til nest beste tid og tok sin første VM-medalje på 1500-meteren i Eugene. Britiske Jake Wightman vant gullet.

Det hjalp overhodet ikke på humøret at han hentet karrierens første VM-medalje etter 3.29,23 på Hayward Field i Oregon, 24 hundredeler bak Jake Wightmans vinnertid.

– Dette var forferdelig! Frustrerende!

– Du tok sølv i VM da?

– Sølv og sølv. Det verste er at jeg ikke føler at jeg får ut det jeg er god for. Det er alltid en vond følelse å sitte igjen med, sa 21-åringen til NTB og resten av den skrivende pressen i mixedsonen.

Jakob Ingebrigtsen var klar på hva han burde ha gjort annerledes.

– Feilen jeg gjør er at jeg ikke løper fort nok når jeg først går opp. Det skyldes at jeg fulgte med på klokka og så at jeg løp fort fram til 700 meter. Jeg tenkte at om jeg da holdt jevn fart, så kunne jeg løpe fort på sisterunden.

Den planen burde han ikke ha hatt, ifølge seg selv.

– Jeg åpnet døra til at folk valgte å bruke krefter på å angripe. Hadde jeg bare løpt bitte litt fortere, så hadde ikke den døra blitt åpnet. Det var ingen langspurt av Wightman, men jeg hadde ikke krefter til å løpe forbi Weightman igjen. Det hadde sett annerledes ut om at det hadde vært et Diamond League-løp, mente Ingebrigtsen.

Mer inne

21-åringen skyldte bare på seg selv for at det ikke endte opp med gullet han hadde som mål.

– Jeg forsvarte plassen min hele tiden, men det stanset aldri. Jeg ødela for mye for meg selv, og det er bare min egen feil. Til tross for at vi løper fort, så kunne jeg løpt fortere. Jeg kunne løpt veldig mye fortere, sa Ingebrigtsen med trykk på ordet veldig.

– Jeg vet at jeg er den beste her, men får ikke til å gjøre det jeg skal gjøre. Jeg kunne helt åpenbart ha løp fortere enn jeg noen gang har gjort før.

– Hva betyr sølvet for deg?

– Det betyr ingenting for meg, men for mange andre betyr det noe. Sølvet er bra for norsk idrettshistorie og alt annet, men jeg verdsetter det ikke så mye. Jeg er fokusert og jobber mot mine mål, og dette var ikke det målet jeg hadde satt meg.

– Det verste er at jeg ikke gjorde så bra som jeg kunne.

Jakob Ingebrigtsen mener kort og godt at han dreit seg ut.

– Jeg hadde ikke noe krefter til å svare på det Wightman kommer med. Han gjør et veldig godt løp. Han vinner og jeg taper. Det er ikke sånn jeg ville at det skulle bli, fortsatte han.

Stor risiko

21-åringen gikk offensivt ut og tok føringen ved 650 meter. Han passerte 800 meter på i overkant av 1,51. Det er styggfort. Ledelsen hadde han helt fram til det kun var igjen en halv runde av løpet.

Da tråkket briten til og sikret både VM-gull og årsbeste i verden på distansen.

– Han tok en stor risiko ved å løpe på den måten. Det ville vært desto mer imponerende om han tok gullet slik. Det ville vært spennende å se hva som kunne skjedd om han hadde fått litt hjelp. Jakob er sterk, men han er ikke så sterk, sa Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Landslagssjef Erlend Slokvik fikk ikke det han hadde håpet på.

– Dette var kanskje sett fram til som den store norske dagen. Men det må vi ta. Vi har fått en sølvmedalje, og det er fantastisk i et VM det, men det er nok mange som hadde håpet på mere. Jeg må innrømme at jeg håpet på to medaljer, og det hadde jeg troen på også, sier landslagssjef Erlend Slokvik til NTB.

Landslagssjefen referer til at både Ingebrigtsen og Karsten Warholm var gullfavoritter på henholdsvis 1500 meter og 400 meter hekk. Sistnevnte løp inn til en skuffende 7.-plass i finalen.

Mangler VM-gullet

Ingebrigtsen har tross sin unge alder vunnet omtrent alt som er å vinne. VM-gull er det eneste unntaket i samlingen.

Et innendørssølv fra mars i år var inntil natt til onsdag hans eneste VM-medalje. I fjor ble Ingebrigtsen olympisk mester på 1500 meter, mens det ble EM-gull i 2018.

Sandnes-løperen har både den europeiske og olympiske rekorden på distansen med tiden 3.28,32. Verdensrekorden på 3.26,00 ble satt av marokkanske Hicham El Guerrouj i 1998.

Jakob Ingebrigtsen skal løpe 5000 meter senere i mesterskap og mener at han er god nok til å vinne den.

– Ja, det er jeg.