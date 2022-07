Martin Sjögren ferdig som trener for Norges kvinnelandslag

Martin Sjögren er ferdig som trener for det norske kvinnelandslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Martin Sjögren er ferdig som norsk landslagssjef i fotball. Norge kom til EM med et hårete medaljemål, men det hele endte i fiasko i gruppespillet.

Norges Fotballforbund opplyser at partene er enige om å skille lag. Også assistenttrener Anders Jacobson gir seg. Avgangen skjer etter at NFF tok initiativ til det i dagene etter EM-forliset.

Sjögren hadde opprinnelig ett år igjen på kontakten, som ble forlenget så sent som i fjor. Planen var at han skulle kvalifisere Norge til VM og ta del i sluttspillet neste sommer.

– Å få muligheten til å lede Norges landslag i fem og et halvt år, inkludert tre mesterskap, har vært en spesiell tid i min trenerkarriere. Jeg tar med meg veldig mange gode og utviklende erfaringer fra tiden i Norge, sier Sjögren og fortsetter:

– Forutsetningene før dette mesterskapet var tydelige, og vi hadde høye ambisjoner. Da resultatene ikke samsvarte med forventningene, var det en naturlig løsning at vi nå går hver våre veier.

Langvarig vurdering

Svensken tok over det norske kvinnelandslaget mot slutten av 2016, men etter to EM-fadeser på rad er det slutt. Norge stoppet på 60 kamper under Sjögren (40 seirer, tre uavgjort og 17 tap).

Kritikken mot 45-åringen hardnet til etter det sviende 0-8-nederlaget for vertsnasjonen England. Det ble fulgt opp med 0-1-tap for Østerrike da kun seier ville gitt kvartfinalespill.

Umiddelbart etter EM-exiten avviste Sjögren muligheten for at han kom til å trekke seg. Noen dager senere kom avgangen.

– Vi er alle skuffet over sommerens EM-prestasjoner. Ansvaret for nedturen deler vi, og veien til framgang ligger ikke i å peke på enkeltpersoner. Når vi likevel nå har tatt initiativet til å avslutte samarbeidet med Martin og Anders, er det et resultat av en bredere og mer langvarig vurdering som vi allerede diskuterte med dem ved forlengelsene av avtalene i fjor, sier fotballpresident Lise Klaveness.

Vemodig

I Sjögrens første mesterskap røk Norge ut i gruppespillet etter tre tap og null mål. To år senere tok han landslaget til kvartfinale i VM i Frankrike, men i sommer kom tilbakeslaget som kostet ham jobben.

Klaveness sier det var «gode og respektfulle samtaler» etter fredagens tap for Østerrike. Hun understreker at man går fra hverandre som venner.

– Selv om vi er trygge på at dette er en riktig avgjørelse for Norges lag nå, er det med vemod og stor respekt vi nå avslutter samarbeidet, sier fotballpresidenten.

I en uttalelse kommenterer kaptein Maren Mjelde trenerutskiftningen på vegne av spillergruppen.

– Etter en tøff start i EM 2017 har vi jobbet hardt sammen for å bygge et godt samhold, og det har vi klart. Til tross for nedturen i sommerens EM tar vi med oss mange gode minner. Vi ønsker Martin og Anders alt godt framover, sier Mjelde.

Det norske landslaget skal møte Belgia og Albania i VM-kvalifisering i september. Hvem som leder Norge der, er ikke klart.