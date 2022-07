Glimt kan møte Malmö i jakten på CL-millioner

NTB

Bodø/Glimts rute til pengestinne Champions League er nesten komplett. Danker de ut Linfield (Nord-Irland), venter enten litauiske Zalgiris eller svenske Malmö.

Det ble klart i mandagens trekning av turneringens 3. kvalifiseringsrunde.

Glimt tar seg dit hvis Linfield slås over to kamper. Den første spilles i Belfast tirsdag, mens returen går på Aspmyra onsdag 27. juli. Alt annet enn norsk suksess vil være en stor skuffelse.

Kampene mot Zalgiris eller Malmö spilles en av dagene 2.-3. og 9.-10. august. Den første avvikles i Norge om Glimt har tatt seg videre. Sammenlagtvinneren går inn i et omspill og vil kun ha ett hinder igjen før Champions Leagues lukrative gruppespill.

Lenge siden

Norge har ikke hatt et lag kvalifisert til den gjeveste europacupen siden Rosenborg deltok høsten 2007. Det ligger enorme summer i CL-potten.

I fjor håvet Malmö inn tett på 300 millioner kroner på en plass i gruppespillet.

Bodø/Glimt slo ut Klaksvik 4-3 sammenlagt i 1. kvalifiseringsrunde. Det ble 3-0 foran egne fans, men på Færøyene holdt det på å gå skikkelig ille (1-3-tap).

Det er andre gang at Glimt jakter på mesterligaspill. I fjor var nordlendingene uheldige med trekningen, møtte polske Legia Warszawa og røk rett ut etter 2-5-tap over to kamper.

Sikkerhetsnett

Senere ble det likevel et europaeventyr på de gulkledde. I conferenceligaen spilte Glimt seg til kvartfinalen etter blant annet å ha slått Roma to ganger i gruppespillet.

Glimt har et sikkerhetsnett hvis det blir exit i CL-kvalifiseringen. Skulle det skje allerede mot Linfield, går de inn i 3. kvalrunde til europaligaen. Tap der gir omspillssjanse i conferenceligaen.

Seier over Zalgiris eller Malmö garanterer Glimt en plass i conferenceligaens gruppespill, men først vil de få muligheten til å ta seg til europaligaen via et omspill.