Ødegaard om lederrollen i Arsenal: – Føler meg mer selvsikker på banen

NTB

Martin Ødegaard er raskt blitt en lederskikkelse i Arsenals unge spillertropp. Nordmannen seiler opp som en klar kandidat til å bli klubbens nye kaptein.

Ødegaard bar kapteinsbindet i Arsenals 2-0-seier over Everton i en treningskamp i helgen, men han er ennå ikke blitt bekreftet som kaptein kommende sesong. Det ventet å skje innen kort tid.

Til BBC forteller Ødegaard at han trives med lederansvaret i Arsenal.

– Jeg føler meg mer selvsikker og roligere på banen, så jeg prøver å bruke det på en god måte og gjøre det beste for laget. Jeg tror alle her forventes å ta en lederrolle selv om man er ung, sier Ødegaard til BBC.

Han har siden mars i fjor vært kaptein på det norske landslaget.

23-åringen var også kaptein for Arsenal i flere kamper mot slutten av sist sesong. De to seneste kapteinene i Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette, har forlatt klubben siden årsskiftet.

Arsenal-trener Mikel Arteta bekreftet til TV 2 i april at Ødegaard er aktuell som ny kaptein. Drammenseren ble permanent klar for Arsenal fra Real Madrid i fjor sommer etter et halvår på lån i London-klubben.