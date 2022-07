Jakob Ingebrigtsen til VM-finalen på 1500 meter – havnet i ubalanse

Jakob Ingebrigtsen klemmer rivalen Timothy Cheruiyot under semifinalen på 1500 meter under VM i friidrett 2022 på Hayward Field i Eugene, Oregon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

NTB

Jakob Ingebrigtsen (21) tok seg fint til finalen på 1500 meter i Eugene, Oregon natt til mandag norsk tid. Men det skjedde ikke helt uten dramatikk.

Akkurat som da han ble nummer tre med 3.35,12 i kvalifiseringsheatet, var han i front av feltet før det var løpt 400 meter.

Ingebrigtsen fortsatte å dra i front i det første semifinaleheatet og ledet også da klokkene ringte for siste runde.

Ingebrigtsen kontrollerte inn til 3.-plass på 3.37,02. De fem beste i heatet tok seg direkte til finalen.

– Det var greit. Jeg hadde egentlig tenkt å legge meg bak, men så ser jeg at de fleste går opp og fram. Det er litt sånn det er. I semien tenker folk at de må være litt mer på. Alle vil være litt lenger framme. Jeg kom opp og fram, så bremset jeg litt. Det var ikke for «gale», sa Ingebrigtsen til NRK.

- Jeg har aldri sett ham bedre, sier broren Henrik Ingebrigtsen til NTB.

Det var litt tilløp til drama da det kunne se ut som om Ingebrigtsen havnet så vidt utenom listen ved et tilfelle. Men dommerne hadde ingen innsigelser, og da gikk det fint for ham. Ingebrigtsen er med til finalen.

Speakeren opplyste om at Ingebrigtsen var «klarert» da resultatlisten ble lest opp over høyttaleranlegget.

Ubalanse

Dette skjedde halvannen runde før målgang. Da havnet han i ubalanse etter småknuffing med etiopiske Samuel Tefera.

Ingebrigtsen havnet på innsiden av etiopieren og måtte gjøre seg smal for å komme forbi og tilbake i front.

Ingebrigtsen lot seg intervjue bare av NRK og TV 2 av de norske journalistene, men fikk sagt én setning til de skrivende også om episoden.

– Jeg fikk ikke med meg så mye, men det er fint at folk slipper meg fri på innsiden, gliste 21-åringen.

Han sa nei på spørsmål om han var utenfor listen.

Briten Josh Kerr vant heatet på 3.36,92.