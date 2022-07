Warholm løp seg inn til finaleplass: – Jeg fikk løpet dit jeg ville

Karsten Warholm under kvalifiseringsrunden på 400 meter hekk lørdag under VM i friidrett 2022 på Hayward Field i Eugene, Oregon. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Karsten Warholm (26) vant sitt semifinaleheat på 400 meter hekk med 48,00 og er klar for finalen i friidretts-VM natt til onsdag norsk tid.

Lørdag var Warholm tilbake på friidrettsbanen med 49,34 og seier i kvalifiseringsheatet etter en 41 dager lang pause fra konkurranser etter skaden i hamstringen.

Fra bane fem i det tredje og siste semifinaleheatet natt til mandag norsk tid kontrollerte Warholm inn til 48,00 uten å være i nærheten av å ta ut sitt beste. Warholm roet kraftig ned på oppløpssiden.

Det var en glad og fornøyd 26-åring fra Sunnmøre som møtte pressen bare minutter etter målgang. Warholm hadde satt av to minutter til den skrivende pressen fra Norge.

– Dette gikk fint. Jeg tror at dere så at det er en del å gå på de siste 100 meterne. Hvor mye er umulig å si? Vi nærmer oss nok et sekund. Det er vanskelig å si.

– Hvis vi sier at du ser akkurat ut som når du er på ditt beste?

– Da sier jeg tusen takk. Det er et kompliment.

Lettet

Warholm var spesielt lettet over at han fikk løpet akkurat dit han ville. Han åpnet som sedvanlig forrykende og var tidlig i front.

– Jeg fikk løpet dit jeg ville. Det er fint å se at jeg får litt igjen for gamle Warholm. I dag bestemte jeg meg for å gå hardt ut. Det gikk i mitt gamle åpningstempo, og det er egentlig den største syretesten på om lårene tåler det. Jeg kjente ingenting til skaden, og det er veldig, veldig fint. Det er lenge siden det har vært sånn, det er noen uker siden sist.

Akkurat i dag spilte ikke tiden noen rolle.

– Hvis jeg vant heatet i dag kunne tiden like gjerne ha vært 60 blank. Det spiller ingen rolle, men det er fint å se at jeg kan cruise inn til 48 blank. Jeg tok mitt første VM-gull på 48,3.

Det gjorde han i London-OL i 2017. Warholm tok gull i Qatar-VM i 2019 også. Natt til onsdag har han sjansen til å ta sitt tredje på rappen.

Sterke konkurrenter

Rai Benjamin fra USA og Alison dos Santos fra Brasil er ventet å bli Warholms største utfordrere i finalen.

Benjamin vant den første semifinalen på 48,46, mens dos Santos tok seieren i det andre med 47,85.

Heller ikke Benjamin og dos Santos løp med foten for fullt på gasspedalen.

Alison dos Santos har årsbeste i verden med 46,80. Den ble satt under Diamond League-stevnet i Stockholm tidligere i sommer.