Cheptegei inn til nytt VM-gull på 10.000 meter

Joshua Cheptegei jubler for nok et VM-gull på 10.000 meter. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

NTB

Joshua Cheptegei (25) var igjen best i kamp om VM-tittelen på 10.000-meteren. Finalen i Eugene ble en stor nedtur for Etiopia.

Som for tre år siden ble Cheptegei verdensmester på langdistansen. Uganderen klokket i mål på 27.27,43. Han slo kenyanske Stanley Waithaka Mburu med 47 hundredels sekund.

Jacob Kiplimo tok bronsen og sørget for at Uganda fikk to mann på VM-pallen.

Etiopia stilte med tre mann, men ingen av dem løp fort nok til medalje. Landets olympiske mester Selemon Barega ble bare nummer fem.

Cheptegei har verdensrekorden på 10.000 meter. Den satte han på 26.11,00 i oktober 2020.