Grødem sikret Molde-seier på straffe

Moldes Magnus Grødem jublet etter han sikret seieren for Molde hjemme mot Haugesund. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Magnus Grødem sørget for at Molde fortsetter å toppe tabellen etter at han scoret kampens eneste mål i 1-0-seieren over Haugesund i Eliteserien.