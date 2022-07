Hovland firer i British Open etter svak sisterunde: – Litt kjipt

NTB

Viktor Hovland manglet helt flyt og hang ikke med da tittelkampen i British Open skulle avgjøres. Golfproffen ble nummer fire og slått med seks slag.

Cameron Smith fra Australia var stødigst på sisterunden og vant årets siste majorturnering. Han stoppet på 20 slag under par med serien 67-64-73-64. Amerikaneren Cameron Young var nærmest på -19 etter fire dager på ærverdige Old Course i skotske St. Andrews.

Hovland startet søndagen i delt ledelse (-16) med Rory McIlroy. De hadde et forsprang på fire slag, men holdt ikke tritt med Smiths superspill. Australieren herjet med åtte birdier (fem av dem på rad).

En slik form var ikke Hovland i nærheten av. Han fikk inn kun én birdie (hull 12) og pådro seg tre bogeyer (hull 4, 13 og 16). Birdieputten satt betraktelig bedre dagen før.

Vil lære

Oslo-golferen rundet av med serien 68-66-66-74. Det holdt til delt fjerdeplass med engelske Tommy Fleetwood. Han kjempet om å bli Norges første mannlige majorvinner, men søndag sakket Hovland tidlig akterut.

– Det er jo litt kjipt, men det blir ikke siste gangen jeg har sjansen til å vinne en major. Det er bare å lære så mye som mulig, sa Hovland til norske medier etterpå.

Han syntes det var «bittert» og «frustrerende» at spillet ikke var bedre da tittelen skulle deles ut. Helheten var et steg i riktig retning for en mann som hadde misset cuten i to strake turneringer før helgens seierskamp.

– Det er litt vanskelig å reflektere på det nå, men det har vært utrolig kult. Det var allerede en stor drøm å kunne være i den posisjonen (i ledelsen før siste dag).

Hovland håvet inn 654.000 dollar for innsatsen i Skottland. Det tilsvarer 6,65 millioner kroner.

Stritt

Hans første tilbakeslag på søndagsrunden kom tidlig. Da slo 23-åringen et middels innspill og greide ikke å sette en lang birdieputt. Han måtte treffe fra fem meter for å berge par, men heller ikke det gikk veien.

Bogeyen sendte McIlroy foran med ett slag. På neste hull puttet nordiren for eagle, men måtte nøye seg med birdie og en luke på to slag.

Hovland noterte bogey nummer to etter først å ha reddet seg inn med et bunkerslag. Han bommet på en parputt fra åtte meter, og tre hull senere kom nok en bogey.

Denne gangen ble Hovland straffet for å ha havnet i roughen.

Karrierebeste

Selv om sisterunden ble en skuffelse, leverte Hovland karrierebeste i majorsammenheng. En delt 12.-plass fra fjorårets British Open var inntil søndag hans toppresultat.

Smith vant en majorturnering for første gang og innkasserte 2,5 millioner dollar i premiepenger. Det vil si snaut 25,5 millioner kroner.

I år var det ekstra spesielt å stå igjen som vinner i British Opens 150-årsjubileum.