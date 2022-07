Bullen bryter med eget forbund: – De har ikke gjort det de kan

NTB

Grace Bullen har brutt med Norges Bryteforbund og flyttet til Georgia som en konsekvens av at hun synes tilbudene hun har fått i hjemlandet er for dårlige.

I mars gikk Bullen hardt ut og mente at forbundet ikke gjorde nok for å finne en ny trener til henne. Nå har Bullen brutt med forbundet og flyttet til Georgia.

– Forbundet har ikke gitt meg et tilbud som kan gi resultater. De støtter meg økonomisk om jeg skal delta i stevner, men på trenerfronten kan de ikke støtte meg, forteller den norske bryteren i et intervju med NRK.

EM-vinneren fra 2017 og 2020 har stått uten trener siden landslagssjef Fariborz Besarati sa opp jobben i januar. Halvannen måned senere fyrte Bullen løs og hevdet at forbundet «dret i norsk kvinnebryting», og at de ikke gjorde nok for å finne en ny trener til henne.

25-åringen skal selv ha foreslått en ny trener, men forbundet kunne ikke innfri det ønsket.

– Treneren hun foreslo ble vurdert, men forbundet har vært veldig opptatt av å bygge opp et landslag på kvinnesiden. Når ønsket hennes ikke var villig til å flytte til Norge for å bygge opp landslaget, var han en uaktuell kandidat, forteller generalsekretær i forbundet, Morten Sandnæs til statskanalen.

Grace Bullen satser mot VM i Serbia i september og mot OL i 2024.

Fredriksstad Blad omtalte saken først.