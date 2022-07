Warholm skjøv bort nervene – enkelt til semifinale i VM

NTB

Karsten Warholm var en lettet mann etter comebacket på 400 meter hekk i friidretts-VM. Han tok en kontrollert heatseier i Eugene.

Lørdag løste han semifinalebillett med tiden 49,34. Det skjedde i hans første konkurranse på 41 dager etter et påtvunget skadeavbrekk.

Nå jakter Warholm videre på sin tredje strake VM-tittel.

– Jeg skal ikke lyve og late som at jeg har hatt 100 prosent kontroll. Det hadde jeg ikke, men i løpet i dag hadde jeg kontroll. Jeg kjente i forveien litt ekstra på det sammenlignet med hva jeg ellers bruker å gjøre i 1. runde i et mesterskap, erkjente han overfor NTB etter den første VM-testen.

Han la til i pressesonen at «det har vært en del engstelse».

– Det er veldig rart når du ikke har løpt en 400 meter hekk på ni-ti måneder. Jeg hadde en halvrar følelse og et vondt minne i bakhodet, sa Warholm.

Men nervene ga seg fort i lørdagens løp. Han kjente tidlig at ting satt som det skulle.

– Allerede etter to-tre hekker tenkte jeg «det er slik det skal være».

Gir ikke bort gull

Warholm måtte bryte Diamond League-løpet i Marokko 5. juni. Han tok seg til høyre baklår og stoppet helt opp etter første hekk. Senere fikk han påvist en liten skade i bicepsmuskelen.

VM-deltakelsen var truet. Ulsteinvik-mannen måtte droppe Bislett Games og hadde ingen tellende løp i 2022 før lørdagens dyst. Likevel satser han mot nok en mesterskapstittel.

Alison dos Santos er en av Warholms fremste rivaler. Brasilianeren har uttalt seg tvilende til at nordmannen utvider gullrekken. Det samme har USA-stjernen Rai Benjamin gjort.

– Jeg er ikke vant til å gi bort gull, så jeg kommer til å slåss for det. De har fått løpt litt flere løp enn meg i år, men samtidig føler jeg historikken sier at man ikke skal «count me out» (avskrive meg), sier Warholm om utspillene.

Merittert

Warholm har to VM-gull (2017, 2019) og ett EM-gull (2018) å vise til. I fjor sommer ble han olympisk mester og satte verdensrekord på 45,94 i Tokyo.

I lørdagens kvalifisering var Warholm og hans største konkurrenter spredt over ulike heat. Benjamin tok seg enkelt videre fra det første, mens Dos Santos gjorde det samme fra pulje to.

Warholm løp i den tredje gruppen. De fire beste fra hvert heat (av fem) og fire løpere på tid utgjør semifinalene, som avvikles natt til mandag norsk tid fra klokka 03.03. Finalen er natt til onsdag 04.50.

Dos Santos har årsbeste i verden med 46,80. Den satte han i Stockholm 30. juni.