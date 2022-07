Oscar Bobb blir med City-troppen til USA

NTB

Erling Braut Haaland er ikke den eneste nordmannen som sitter på Manchester City-flyet vestover til USA. 19 år gamle Oscar Bobb er også med.

Tenåringen er en del av en tropp på 26 spillere, bekrefter klubben på sine hjemmesider. Erling Braut Haaland er naturligvis også med.

Lørdag ettermiddag flyr Manchester Citys førstelag til Houston for å sette i gang en halvannen ukes USA-turné som forberedelse til den nye Premier League-sesongen.

Bobb har til gode å debutere for Citys førstelag. Han fikk likevel en smakebit av førstelagsfotball da han satt på benken borte mot Swindon i FA-cupen i januar.

Med aldersbestemte lag har Bobb vunnet både FA Youth Cup og seriemesterskap for City. For Norge har Bobb foreløpig bare opptredener for G19-landslaget.