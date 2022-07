Bayern bekrefter enighet med Barcelona – Lewandowski tok farvel

Robert Lewandowski tar farvel med Bayern München-manager Julian Nagelsmann lørdag. Foto: Sven Hoppe / dpa via AP / NTB

NTB

Robert Lewandowski signerer etter alt å dømme for den spanske storklubben Barcelona. Bayern München bekrefter at klubbene er enige om overgangen.

– Det er kun muntlig enighet. Arbeidet med kontrakten gjenstår, sier Bayern-direktør Oliver Kahn til Bild.

Senere lørdag publiserte klubben et Twitter-innlegg der klubbpresident Herbert Hainer takker den polske målmaskinen for innsatsen.

– Det er godt å få klarhet for alle parter. Robert er en fantastisk spiller og han har vunnet alt med oss. Vi er veldig takknemlige for hva han har gjort, sier Hainer.

Lewandowski gjorde det tidligere i sommer klart at han ønsket å forlate Bayern München med ett år igjen av kontrakten.

Deretter fulgte en kamp mot Bayern-ledelsen som var harde i forhandlingene. Kahn har tidligere uttalt at Lewandowski «definitivt skal være i Bayern neste sesong».

Det falt ikke i god jord hos Lewandowski.

– Jeg vil bare bort fra Bayern. Lojalitet og respekt er viktigere enn jobb. Det vil være best for alle parter å finne en løsning, sa 33-åringen.

– Spesielt

Lewandowski skal likevel få ønsket sitt oppfylt, ifølge Kahn. Det gleder spissen seg over. Lewandowski signerte for klubben i 2014, og har scoret 344 mål på 375 kamper for de rødkledde.

– Disse åtte årene var spesielle, og det glemmer jeg ikke. Jeg hadde en flott tid i München, sier Lewandowski til Sky Sports.

– Jeg vil komme tilbake og ta ordentlig farvel med alle ansatte, fortsetter polakken.

Lørdag ble Lewandowski avbildet på Bayerns treningsfelt der han tok farvel med spillerne og støtteapparatet.

Styrker

Ifølge The Athletic og overgangsguru Fabrizio Romano betaler Barcelona rett over 500 millioner kroner til Bayern inkludert prestasjonsbaserte klausuler.

Barcelona fortsetter dermed å styrke troppen foran kommende sesong. Der ønsker de å slå tilbake etter en skuffende sesong som endte uten trofeer.

Blant annet har Franck Kessie, Andreas Christensen og Raphinha signert, mens stjernevingen Ousmane Dembélé har undertegnet en ny kontrakt med klubben.