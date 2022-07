NTB

Guro Bergsvand kom inn i midtforsvaret mot Østerrike og vant de fleste dueller, men én gang glapp det. Da scoret Nicole Billa vinnermålet.

– Målet var 100 prosent min feil, sa hun ærlig til NTB i intervjusonen.

– Vi hadde skjøvet over, og så ble jeg litt overrasket over at innlegget kom der. Jeg hadde ikke oversikt over hva som skjedde bak meg og forventet ikke å snu meg og se det som skjedde. Det var for dårlig av meg.

Brann-spilleren fikk innhopp i de to første EM-kampene. I den første ble hun byttet inn for Maren Mjelde, som i de siste oppkjøringskampene. Mot England kom hun inn som tredje midtstopper da Martin Sjögren trakk i nødbremsen i pausen og la om til 5-4-1. Fredag tok hun plassen til en formsvak Maria Thorisdottir og spilte dermed sammen med Mjelde, ikke i stedet for henne.

Etter Norges EM-exit var hun like skuffet som alle de andre.

Umulig å være glad

– Når du ikke presterer og ikke gjør det godt nok så er det ikke mulig å være glad. En prestasjon som den vi gjorde i dag er ikke god nok, sa Bergsvand.

– Vi var ikke gode nok i første omgang. Etter pause hevet vi oss, men jeg synes sluttspurten kom litt for sent. Vi hadde snakket om å gå ut og vinne krigen i dag, for vi ventet at det skulle bli den typen kamp, og jeg synes ikke vi gjorde det godt nok.

Håpet om å komme langt i EM er knust, men nå handler det om å bygge hverandre opp igjen. Om drøyt halvannen måned spilles de avgjørende kampene i VM-kvalifiseringen.

Opp på hesten

– Vi må gå i oss selv og finne ut av hva vi kan gjøre bedre, for denne prestasjonen kan vi ikke stå inne for. Så må vi bare opp på hesten igjen, for det kommer en viktig kamp mot Belgia i VM-kvalifiseringen, sa hun.

– Vi må snu nå.

Norge blir VM-klar med ett poeng i Belgia 2. september. Om det blir tap med inntil tre mål, vil Norge sikre VM-billetten med seier over svake Albania fire dager senere.