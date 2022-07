Koulibaly løser Chelseas stopperkrise

NTB

Kalidou Koulibaly signerer en fireårskontrakt med Chelsea og bytter ut Diego Armando Maradona Stadion med Stamford Bridge.

Det skriver Chelsea selv på sine nettsider.

Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano betaler Chelsea 40 millioner euro (410 millioner kroner) for midtstopperkjempen.

Koulibaly har spilt 317 kamper for Napoli siden han ankom klubben i 2014. I et innlegg på Instagram tar 31-åringen et følelsesladd farvel med de lyseblå:

«1. juni 2014, en uforglemmelig dato: min ankomst til Napoli, begynnelsen på en historie om ren kjærlighet. Jeg var en sjenert gutt, men med et ønske om å vise verden hva jeg kan. Takk til klubben, presidenten, trenerne, alle lagkameratene mine og alle menneskene jeg har hatt gleden av å jobbe med gjennom årene. Takk, Napoli og napolitanere, for all kjærligheten vi har gitt hverandre.», skriver midtstopperen.

Senegaleseren var med å vinne den italienske cupen i 2020, og han har vært delaktig for et Napoli som har levert endt flere Serie A-sesongen inne på topp tre. Nå byttes lyseblått ut med mørkeblått.

«Det er tid for et nytt eventyr.», avslutter Koulibaly innlegget.

Tidligere har han spilt for klubber som Metz og Genk.

Chelsea har vært på desperat jakt etter ny midtstopper etter både Antonio Rüdiger (Real Madrid) og Andreas Christensen (Barcelona) har forlatt klubben denne sommeren.

César Azpilicueta og Marcos Alonso er også ryktet bort fra den blå delen av London.

Koulibaly er klubbens andre signering denne sommeren etter at Raheem Sterling ble klar for klubben onsdag.