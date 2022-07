Kofstad klatret 17 plasser i California

NTB

Golfproffen Espen Koftstad fikk sju poeng og klatret til en 32.-plass i PGA-turneringen i Truckee fredag.

Turneringen spilles på en unormal måte der man får poeng ut fra hvor få slag man bruker på et hull. I motsetning til normal golf er det om å gjøre å få flest poeng.

Kofstad fikk fem poeng på åpningsdagen og har nå tolv totalt. Det er fem poeng opp til en topp 10-plassering, og hele 16 poeng opp til amerikaneren Chez Reavie som leder.

Nordmannen leverte tre birdier på de første ni hullene, men på de ni siste ble det tre bogeyer og to birdier.

Som årets eneste PGA-konkurranse spilles det etter den såkalte stableford-metoden. En albatross (tre slag under par) gir åtte poeng, en eagle (to slag under par) gir fem, mens en birdie (ett slag under par) gir to. Par gir null poeng, mens en bogey gir ett minuspoeng.